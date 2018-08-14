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Политолог предрек повторение «крымского сценария» в еще одном украинском регионе
14 августа 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Закарпатская область может повторить судьбу Крыма и отделиться от Украины. Такой прогноз в разговоре с журналистами сделал политолог Ростислав Ищенко.
Закарпатье является местом проживания венгерской общины. Некоторое время назад стало известно о решении Будапешта учредить пост министра по делам данного региона. Украинские националисты призвали в ответ перебросить в область армейские подразделения.
Ростислав Ищенко отметил в беседе с «Украиной.ру», что Венгрия пошла на обострение конфликта с соседним государством, так как Киев не идет на уступки, касающиеся закона об образовании. Документ предусматривает запрет на обучение на родном языке для представителей национальных меньшинств.
В настоящее время Венгрия демонстративно наращивает давление в районах, расположенных возле границы с Закарпатьем, заявил Ищенко. Эксперт предрек, что регион в будущем отделится от Украины, если власти страны не проявят сговорчивость в языковом и других вопросах, связанных с правами венгерской общины.
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