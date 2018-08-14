Россия обеспокоена из-за увеличения трат США на оборону

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков утром во вторник, 14 августа, заявил, что Москва обеспокоена увеличением трат Соединенных Штатов Америки на оборону.

По словам дипломата, российские власти намерены тщательно проанализировать оборонный бюджет США на 2019 финансовый год, передает РИА "Новости".



Ранее сегодня стало известно, что в вышеуказанном документе содержится целый ряд мер, направленных на борьбу с "российским влиянием". Кроме того, в тексте можно увидеть данные о выделении 250 миллионов долларов Украине в качестве помощи в сфере безопасности.