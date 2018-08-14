На западе Швеции неизвестные подожгли 80 автомобилей

За минувшую ночь на западе Швеции сгорело в общей сложности около 80 автомобилей. По данным шведского телевидения, больше всего машин пострадало в городах Тролльхеттан и Гетеборг.

Как сообщает телеканал SVT, поджоги были совершены сразу в нескольких районах. Полиция считает, что, вероятно, речь идет об определенной акции, скоординированной через социальные сети.

"У нас были периоды с большим числом пожаров, но чтобы в один и тот же вечер и за такой короткий промежуток времени, в разных местах - такого я не знаю", - отметила представитель полиции Улла Брем.

По словам очевидцев, поджигателями являлись молодые люди. Они были одеты в черную одежду с капюшонами и черные маски. В руках злоумышленников находились канистры с бензином и бейсбольные биты.

Кроме прочего, в городе Тролльхеттан в полицейских, которые работали на месте происшествия вместе с пожарными, молодые люди кидались камнями, закрывая лица кепками и капюшонами.