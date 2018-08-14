Захар Прилепин заявил о «скором заходе» России в воюющий с Украиной Донбасс

Российская Федерация в скором времени обозначит свое присутствие на неподконтрольных Киеву территориях, расположенных на востоке Украины. С таким заявлением выступил писатель Захар Прилепин, ранее принимавший участие в боевых действиях в Донбассе.

В видео, выложенном на YouTube-канале «Спец», Прилепин предрек, что РФ «зайдет» в Донбасс перед выборами, которые состоятся на Украине в следующем году. Как будет осуществляться «заход», литератор не конкретизировал.

Кроме того, Прилепин дал высокую оценку деятельности властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам писателя, руководители народных республик в условиях вооруженного конфликта с Киевом смогли нормализовать ситуацию в экономической и социальных сферах.

Накануне сообщалось, что в ополчении ДНР раскрыли данные об уничтожении украинских снайперов.