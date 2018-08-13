В Таиланде сняли, как шимпанзе играет со своим детенышем

В сети опубликован ролик, снятый в Таиланде и демонстрирующий игру шимпанзе со своим детенышем. Похоже, что обезьяны играли в «самолет в зоне турбулентности». Игра закончилась ласковыми объятиями.

Взрослая шимпанзе улеглась на спину, положила детеныша на одну ступню, придерживая второй ступней, и стала его слегка подбрасывать. Судя по всему, обе обезьяны получали настоящее удовольствие от процесса игры, которая закончилась нежными «обнимашками».

Шимпанзе – вид приматов из семейства гоминид. Они живут в сообществах, насчитывающих от 20 до 150 особей. В общении используют различные звуки, жесты, позы, мимику, умеют смеяться и плакать без слез. Шимпанзе находятся под угрозой вымирания.