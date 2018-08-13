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Россия и Белоруссия обсудили отмену роуминга между странами
13 августа 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерств связи России и Белоруссии. Одним из ключевых вопросов являлся план действий по отмене роуминга между союзными государствами.
На совместном заседании коллегий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был рассмотрен ряд актуальных вопросов в области связи и информатизации. Одним из ключевых вопросов стал план действий по отмене роуминга между Россией и Белоруссией.
Стороны отметили, что одним из способов решения поставленной задачи является гармонизация тарифов на роуминг. Ее практическая реализация потребует участия и отраслевых министерств, и операторов электросвязи. Ожидается, что дальнейшие совместные действия приведут к снижению тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов. Стороны закрепили выработанный план действий в Дорожной карте, сообщает Минсвязьинформ РБ.
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