Россия и Белоруссия обсудили отмену роуминга между странами

В Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерств связи России и Белоруссии. Одним из ключевых вопросов являлся план действий по отмене роуминга между союзными государствами.

На совместном заседании коллегий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был рассмотрен ряд актуальных вопросов в области связи и информатизации. Одним из ключевых вопросов стал план действий по отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

Стороны отметили, что одним из способов решения поставленной задачи является гармонизация тарифов на роуминг. Ее практическая реализация потребует участия и отраслевых министерств, и операторов электросвязи. Ожидается, что дальнейшие совместные действия приведут к снижению тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов. Стороны закрепили выработанный план действий в Дорожной карте, сообщает Минсвязьинформ РБ.