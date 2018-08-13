СМИ заявили, что Дональд Трамп пренебрегает этикетом

В западную прессу просочилась информация, из которой становится ясно, что американский президент Дональд Трамп плохо ориентируется в нормах дипломатического этикета или пренебрегает ими.

Например, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности рассказал, что в течение первого года своего президентства Дональд Трамп в середине рабочего дня несколько раз пытался позвонить японскому премьер-министру Синдзо Абэ. При этом ему даже в голову не пришло, что «разгар рабочего дня» в США – это середина ночи в Японии из-за разницы часовых поясов.

Другая протокольная оказия случилась с американским лидером во время подготовки к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда он неправильно произнес названия стран Непал и Бутан, и получилось Nipple (англ. «сосок») и Button (англ. «кнопка»).

«Соблюдение протокола – это уважение к другим людям. Когда президент его нарушает – это знак пренебрежения. А Трамп очень импульсивен в этом отношении. Он не думает о том, кому и во сколько он звонит», - приводит РИА Новости замечания бывших сотрудников президента.