Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Москва разработала план по "захвату" юга и востока Украины, безопасности страны угрожает присутствие России в Азовском море. Турчинов объявил об усилении военного присутствия Украины на Азовском побережье

Там стоят "российские катера, оснащенные крылатыми ракетами Калибр". Как заявил Романенко, эти ракеты, хотя и указывается их дальность в 1500 км, на самом деле "летают" на 2500 км и способны накрыть всю территорию Украины, передает РИА Новости. Генерал заявил, что в Генштабе РФ есть планы дойти до Днепра.

Киев сможет "противостоять" РФ только с помощью Соединенных Штатов и стран ЕС, если бы они ввели ограничения против российских портов.