Саакашвили дал прогноз, кто победит на выборах президента Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что действующий президент Украины Пётр Порошенко не сможет победить на президентских выборах в 2019 году. Саакашвили высказался о Порошенко: "это мелкий бессарабский барыга" и дебил

Как предположил Саакашвили, большие шансы на победу на выборах главы государства у бывшего украинского премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Он считает, что и сам Порошенко не верит в свою победу. "Я знаю, что происходит в "Блоке Петра Порошенко", они там все говорят, что уходят в оппозицию. Даже Порошенко не верит в свою победу", - заявил грузинский политики в интервью изданию "Страна.ua".

"У людей есть чувство самосохранения", - подчеркнул Саакашвили. Экс-президент Грузии прокомментировал заявление председателя фракции "Батькивщины" в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко о том, что Порошенко намерен начать эскалацию боевых действий в Донецкой и Луганской областях страны, чтобы сорвать выборы президента. По мнению Саакашвили, этот вариант развития событий возможен. "Я верю в то, что Порошенко способен на всё...", - сказал он.

Ещё про Порошенко Саакашвили добавил: "Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в котлах, в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко — это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно". "Порошенко должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями", - подчеркнул Саакашвили и сказал, что в США на президента Украины заведено несколько уголовных дел.