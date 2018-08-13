Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили высказал своё мнение об украинском президенте Петре Порошенко. Именно Порошенко в своё время сделал Саакашили одесским губернатором, он же и "попросил" его, когда политик ушёл в оппозицию к украинской власти.

Саакашвили в интервью украинскому изданию Страна.ua, охарактеризовал украинского лидера: "Порошенко — это мелкий бессарабский барыга. Это человек, который пришел в политику делать деньги. Вся политика Порошенко — это "купи — продай". Вся его политика — это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны".

Экс-президент Грузии рассказал, что наблюдал за Порошенко еще со студенчества. Они оба учились в Киевском университете на факультете международных отношений. По словам Саакашвили, у них с Порошенко были даже общие друзья. Но если Саакашвили был выходцем из богатой семьи, да и дедушка с бабушкой денег ему подбрасывали, то Порошенко интересовался только деньгами уже во время учебы. "Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал", - рассказал грузинский политик. Как подчеркнул Саакашвили, еще тогда Порошенко "не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и кидал людей".

По словам Саакашвили, Порошенко одному из его американский друзей насплетничал, что он потребляет запрещенные вещества. Из-за того, что Порошенко назвал его наркоманом, распространяет настоящие сплетни, Саакашвили назвал украинского лидера дебилом.

Напомним, Порошенко - уроженец Одессы, в девятилетнем возрасте он с родителями переехал в Молдавскую ССР.