В зоне конфликта в Донбассе обнаружена спецгруппа Службы безопасности Украины. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки ДНР, говорится в сообщении командования армии самопровозглашенного государства.

В силовых структурах республики узнали, что бойцам СБУ поставили задачу разоружить националистические батальоны, позиции которых находятся возле города Авдеевка. В течение этого месяца аналогичные мероприятия запланированы Киевом на юге Донецкой области, передает агентство «Новороссия».

В июле украинское военное командование выпустило приказ, предусматривающий вывод всех добровольческих подразделений из зоны боевых действий на востоке страны. Националисты распоряжение проигнорировали, между ними и армией вспыхнули вооруженные столкновения.

Ранее в понедельник сообщалось, что писатель Николай Стариков назвал рецепт завершения войны в Донбассе.