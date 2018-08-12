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Эрдоган пообещал ответить на давление со стороны США
12 августа 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чем Анкара намерена ответить на развязанную Вашингтоном торговую войну. США не удастся поставить Турцию на колени, пообещал Эрдоган.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп фактически объявил торговую войну Турции, в два раза повысив пошлины на импортируемые в США из Турции сталь и алюминий. Это решение американского президента вызвало падение курса турецкой лиры по отношению к доллару.
Турецкий лидер отметил, что фактически речь идет не только о пошлинах на сталь и алюминий. Развязав торговую войну, США намерены подчинить себе Турцию во всех сферах. Но страна не дрогнет от валютного курса и не сдастся, столкнувшись с такой коварной игрой, заявил Эрдоган.
«Мы говорим «прощай» тому, кто жертвует партнерством и союзничеством с 81-миллионной страной ради связей с террористической организацией», сказал президент Турции. По его словам, Анкара намерена повернуться к новым рынкам и может вступить в новые организации и союзы, сообщает РИА Новости.
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