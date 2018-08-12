На Донбассе поймали украинского шпиона

Сотрудники донецкой контрразведки задержали жителя Донецкой народной республики по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности ДНР.

Шпион работал на службу безопасности Украины с прошлого лета. Сначала он был в «спячке», украинские спецслужбы активизировали своего агента только в январе 2018 года. С этого времени он начал получать различные поручения.

«По подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель ДНР Акинчин Дмитрий Дмитриевич, 1956 г.р», — сообщило министерство государственной безопасности ДНР и пояснило: «Находясь на подконтрольной украинским властям территории, он был завербован сотрудниками СБУ. Следует отметить, что согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой задержанный дал под угрозами физического и психологического воздействия на его близких родственников, проживающих на Украине».

Сообщать о том, что он был завербован на Украине, Дмитрий Акинчин в компетентные органы ДНР по возвращению домой не стал. Вместо этого агент приступил к выполнению заданий от СБУ. Последней задачей шпиона стала организация «коридора» с территории Украины на территорию ДНР в обход контрольно-пропускных пунктов. На этом агент СБУ погорел и был задержан контрразведчиками Донецкой народной республики.

Следователям Дмитрий Акинчин признался, что после успешного выполнения последнего задания СБУ и организации «коридора», ему были переданы координаты человека для дальнейшей связи.

Не сообщается был ли пойман куратор шпиона. Пока против Акинчина возбуждено уголовное дело по статье 378 УК ДНР «Незаконное пересечение Государственной границы ДНР». Злоумышленника подозревают в более активной работе на СБУ. Он мог вести шпионскую деятельность. Если подозрения подтвердятся, против задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж». Наказанием за это преступление могут стать 20 лет лишения свободы.