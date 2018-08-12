На Украине приостановил работу один из пунктов пропуска в Крым
12 августа 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Работа одного из трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом приостановлена с украинской стороны на неопределенное время, сообщило крымское пограничное управление ФСБ РФ.
«Стоящий напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск (РФ) контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств», - сообщили российские пограничники.
Из-за этого на выезде из РФ у МАПП «Армянск» собралась очередь, превышающая полсотни автомобилей. Сотрудники контрольно-пропускного пункта предлагают ожидающим воспользоваться другими пунктами пропуска, работающими в штатном режиме. По какой причине и на какое время приостановлена работа украинского пункта пропуска «Каланчак», неизвестно, сообщает РИА Новости.
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