На Украине приостановил работу один из пунктов пропуска в Крым

Работа одного из трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом приостановлена с украинской стороны на неопределенное время, сообщило крымское пограничное управление ФСБ РФ.

«Стоящий напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск (РФ) контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств», - сообщили российские пограничники.

Из-за этого на выезде из РФ у МАПП «Армянск» собралась очередь, превышающая полсотни автомобилей. Сотрудники контрольно-пропускного пункта предлагают ожидающим воспользоваться другими пунктами пропуска, работающими в штатном режиме. По какой причине и на какое время приостановлена работа украинского пункта пропуска «Каланчак», неизвестно, сообщает РИА Новости.