Украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что газопровод «Северный поток-2» является экономическим проектом, а Украине придется думать, каким образом модернизировать свою газотранспортную систему.

Проект, по его словам, выгоден Европе и прежде всего Германии. А Украина может почти полностью потерять свой транзитный потенциал, а в плане финансов потери составят от 2 до 3 миллиардов долларов в год, передает РИА Новости.

Скаршевский задается вопросом, как Украина без этого транзита будет поставлять газ потребителям внутри страны? Ведь давление в трубе будет снижено, а вся газотранспортная украинская система создана под большие объемы газа и высокое давление.