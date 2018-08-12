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На Украине признали "Северный поток - 2" экономическим проектом
12 августа 2018, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что газопровод «Северный поток-2» является экономическим проектом, а Украине придется думать, каким образом модернизировать свою газотранспортную систему.
Проект, по его словам, выгоден Европе и прежде всего Германии. А Украина может почти полностью потерять свой транзитный потенциал, а в плане финансов потери составят от 2 до 3 миллиардов долларов в год, передает РИА Новости.
Скаршевский задается вопросом, как Украина без этого транзита будет поставлять газ потребителям внутри страны? Ведь давление в трубе будет снижено, а вся газотранспортная украинская система создана под большие объемы газа и высокое давление.
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