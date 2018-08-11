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На юге Франции из-за наводнения эвакуировали почти 750 туристов
11 августа 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 750 туристов были экстренно эвакуированы при помощи вертолетов на юге Франции. Согласно последней информации, данные меры были приняты в связи с сильным наводнением в данном регионе.
Отмечается, что к настоящему моменту в общей сложности в безопасные места удалось отвезти около 1,6 тысячи туристов, которые проживали в кемпингах. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на издание Express, 70-летний турист из Германии числится пропавшим без вести.
В МВД Франции подчеркнули, что наводнения были зафиксированы в шести районах страны, но наиболее сильные замечены в департаментах Ардеш, Гар и Дром. Спасательные службы в настоящий момент работают во всех пострадавших местностях.
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