Премьер Болгарии: нельзя допустить военного конфликта в черноморском регионе

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов призывает политиков ни в коем случае не допустить в черноморском регионе военного конфликта. Об этом он заявил в рамках торжественного собрания в Варне.

По словам Борисова, в настоящий момент Черное море и Дунай превращаются в зону исключительного конфликта, поэтому болгарские власти на всех уровнях должны противостоять военным действиям. Премьер-министр Болгарии, однако, отметил, что ВМС страны прекрасно подготовлены к любому исходу, передает ТАСС.

Бойко Борисов призвал применить всю энергию и силу дипломатии для того, чтобы участвовать в военных учениях, а не воевать по-настоящему.