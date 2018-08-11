Госдума: Союзники США вынуждены искать новых партнёров из-за высокомерия Америки

Первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил, что союзники США вынуждены искать новых партнёров из-за высокомерия Вашингтона.

К таким выводам пришел Шхагошев после прочтения авторской статьи президента Турции Тайипа Эрдогана в газете New York Times. «Высокомерие, которое проявляют США в международной политике, заставляет их союзников искать других партнеров, что следует из заявления Эрдогана», - сказал политик. По его словам, поиском других партнёров занимаются страны Евросоюза, Россия, Китай и другие, передают РИА Новости.