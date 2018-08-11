Меркель: Страны ЕС должны действовать сплоченно

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны к сплочению.

По её словам, страны Европейского союза должны решать важные задачи совместно. Особенно это касается вопросов миграции и свободной торговли, передаёт ТАСС. «Я рада, что ФРГ и Испания придерживаются общего подхода в противодействии нелегальной миграции», - заявила Меркель.

По мнению федерального канцлера Германии, Евросоюзу необходимо развивать отношения с Африкой, чтобы бороться с потоком беженцев. Для этого нужно создать ситуацию, которая могла приносить выгоду всем сторонам, подчеркнула Меркель.