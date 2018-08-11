Опубликовано видео с места крушения угнанного самолета в Сиэттле

В субботу, 11 августа, в сети появилась видеозапись с места крушения угнанного в Сиэтле самолета. Сотрудник авиакомпании Horizon Air вечером в минувшую пятницу захватил пустое воздушное судно.

Мужчина, которому было 29 лет, совершал опасные маневры, вследствие чего летательный аппарат разбился через пятнадцать минут после взлета.

Самолет упал в местности, где расположено большое количество деревьев. На видео можно увидеть, как огонь от разбившегося лайнера распространился на лес и траву.

Кроме "пилота" в воздушном судне никого не было. Обстоятельства случившегося устанавливаются.