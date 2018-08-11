Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена противостоять угрозам, исходящим от США. Речь идет, в частности, о сложностях, возникших из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Эрдоган в ходе выступления на митинге в городе Унье заявил, что Турция будет действовать в рамках права и выразил сожаление, что Вашингтон меняет своего стратегического партнера по НАТО на "какого-то пастора", передает в субботу информационное агентство Анадолу.

Президент Турции подчеркнул, что его стране угрожают, однако от турецкого народа ничего не удастся добиться при помощи угроз и устрашения.

Напомним, отношения Турции и США обострились, в частности, из-за дела пастора Брансона, который два года назад был задержан турецкими властями.