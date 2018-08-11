В США прокуратура отказалась возбуждать дело против Мэрилина Мэнсона‍

Прокуратура американского города Лос-Анджелес отказалась возбуждать уголовное дело в отношении известного музыканта Мэрилина Мэнсона. Певца пытались обвинить в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на судебные документы. В мае 2018 года в полицию поступило заявление о непристойных "сексуальных преступлениях", якобы совершенных Мэнсоном в 2011 году. Какие именно это были преступления, не указывалось.

В результате, в возбуждении дела против известного американского музыканта прокуратура Лос-Анджелеса решила отказать. Дело отклонено по причине отсутствия доказательств, сообщает издание.