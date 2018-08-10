В Киеве придумали, как удалить Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко наконец-то придумал надежный способ выгнать ненавистный Черноморский флот РФ из Крыма. Для этого, считает он, нужно всего лишь переделать Конституцию.

«Изменения в Конституции в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и в НАТО давно назрели. Мной подготовлены поправки к Основному Закону, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и североатлантическую стратегии Украины. Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных принципов для временного пребывания российского флота на нашей территории», - заявил Порошенко в своем твиттере.

Таким образом, на Украине, вместо того, чтобы признать наконец реальное положение вещей и вычеркнуть из украинской конституции Крым, предпочитают другой способ устранения из жизни объекта раздражения – вычеркнуть из документа российский Черноморский флот, этот Крым охраняющий, пишет РИА Новости.