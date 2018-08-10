Украина угрожает арестовать российское судно, зашедшее в Херсон

Зашедшее в Херсонский торговый порт российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано, заявил сегодня постоянный представитель украинского президента в Республике Крым Борис Бабин.

«Сотрудниками СБУ выявлено и задокументировано судно «Mekhanik Pogodin» под флагом РФ. Владельцы этого судна находятся в санкционном списке СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся», - заявил Борис Бабин в своем фейсбуке.

Постпред украинского президента в Крыму также выразил уверенность в том, что судно никуда не денется из порта до тех пор, пока СБУ не получит решение суда об аресте судна. Он сообщил, что берет это дело под свой контроль «в пределах полномочий».