Турция: Новые американские пошлины противоречат правилам ВТО

В пятницу власти Турции заявили, что новые пошлины Соединённых Штатов противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Напомним, что сегодня Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции.

По словам турецкого правительства, введение США новых пошлин противоречит всем правилам ВТО. «Турция, которая действует согласно этим правилам в своей торговой политике, ждет такого же уважительного отношения к ним со стороны других стран», - цитирует РИА Новости заявление турецкого министерства торговли. При этом отмечается, что США для них по-прежнему остаются важным торговым партнером.