Турция: Новые американские пошлины противоречат правилам ВТО
10 августа 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу власти Турции заявили, что новые пошлины Соединённых Штатов противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Напомним, что сегодня Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции.
По словам турецкого правительства, введение США новых пошлин противоречит всем правилам ВТО. «Турция, которая действует согласно этим правилам в своей торговой политике, ждет такого же уважительного отношения к ним со стороны других стран», - цитирует РИА Новости заявление турецкого министерства торговли. При этом отмечается, что США для них по-прежнему остаются важным торговым партнером.
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