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ВТО поддержала Россию в газовом споре с Евросоюзом
10 августа 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирная торговая организация поддержала заявление Российской Федерации о неправомерности предоставления дискриминационных преимуществ проектам поставки газа в ЕС не из России.
«Третейской группой признаны неправомерными дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом «проектов общего интереса», в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации», - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Российская сторона выразила удовлетворение в части решения по нарушениям со стороны Евросоюза. При этом отмечается, что возражения России по требованиям третьего энергопакета не были поддержаны третейской группой ВТО. «Третий энергопакет» подразумевает, что компании, занимающиеся добычей газа, не могут быть собственниками региональных магистральных трубопроводов, сообщает РИА Новости.
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