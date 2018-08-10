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В сети восхитились "самым добрым космонавтом" на МКС

10 августа 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В сети восхитились "самым добрым космонавтом" на МКС
Фото: соцсети

Российский космонавт Олег Артемьев, несущий вахту на МКС, публикует в сети не только космические пейзажи, но и ролики о своей жизни на космической станции. Его заметки стремительно набирают популярность.

Пользователи сети, обратившие внимание широкой интернет-общественности на блог российского космонавта Олега Артемьева, отметили, что каждого своего коллегу космонавт называет «лучшим человеком на станции». Комментаторы восхитились добротой Олега Артемьева и решили, что на самом деле это он сам – лучший человек на станции.

Наибольшее внимание пользователей привлекла видео-экскурсия по МКС. В этом ролике Олег Артемьев показывает и рассказывает, как выглядит изнутри и как функционирует МКС. Достойными внимания пользователи признали и многие другие видеозаписи российского космонавта.

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