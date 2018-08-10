Сотрудники полиции обнаружили склад оружия в Донецкой области

В одном из зданий посёлка Каменск Донецкой области Украины сотрудники полиции обнаружили склад с оружием. В ходе проверки было обнаружено более 500 патронов различного калибра.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщила в пятницу, что во время обыска обнаружили более 500 патронов различного калибра, три танковых ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова, четыре пакета бездымного пороха и четыре винтовки. На данный момент незаконные предметы направлены на экспертизу. Имя владельца пока не установлено, передают РИА Новости. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — сообщает пресс-служба.