Порошенко заверил, что Украина не сойдет с пути реформ

Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ и будет продолжать двигаться к своей стратегической цели – членству в ЕС и НАТО, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

«Европейский Союз признает, что Украина осуществила серьезный прогресс в проведении реформ. Об этом во время саммита Украина – ЕС в Брюсселе заявили и президент Европейского Совета Дональд Туск, и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ. И мы продолжим уверенно двигаться к нашей стратегической цели – членству Украины в Европейском Союзе», - написал украинский лидер в своем фейсбуке.

Тем временем еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что в ближайшие годы вступление Украины в Евросоюз является нереалистичным. Бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен также высказался скептически о вступлении Украины в НАТО.