Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза и недобросовестно конкурирует с партнерами по ЕАЭС.

«У нас сейчас тяжелый период. А россияне варварски себя ведут по отношению к нам, я говорю об этом публично. Они от нас требуют, как от своих вассалов. А сами не хотят выполнять своих обязательств в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили. Они создают неконкурентную ситуацию», - заявил белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Гомель.

Лукашенко подчеркнул, что будет обсуждать эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Россия упрекает Запад в создании «неконкурентного преимущества», а сама ведет себя аналогично по отношению к своим партнерам по ЕАЭС, сообщает ТАСС.