Киевские власти в преддверии выборов проведут зачистку пророссийских сил на юго-востоке страны. С таким заявлением выступил украинский политолог Дмитрий Джангиров, говорится в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.

По словам эксперта, процитированного каналом rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», украинские руководители рассчитывают с помощью давления обеспечить нужный для себя результат голосования. Джангиров ждет, что репрессии в отношении оппозиции пройдут, в частности, в Одессе и Мариуполе.

Весной следующего года украинцы выберут нового президента. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в окружении действующего главы государства Петра Порошенко раскрыли его главное преимущество в борьбе за сохранение власти в стране. Таковым политтехнолог Игорь Гринив назвал наличие собственного финансового ресурса.