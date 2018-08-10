Из-за санкций США Иран полостью прекратил поставки нефти во Францию
10 августа 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за санкций Соединённых Штатов Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию. Как сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), в июле экспорт нефти Ирана продолжил снижаться в преддверии полного восстановления санкционных ограничений Америки против страны в ноябре.
«Экспорт нефти Ирана упал на 90 тысяч баррелей в сутки, до 2,19 миллиона баррелей в сутки, поскольку европейские потребители сокращают свои закупки, а Южная Корея полностью их прекратила в преддверии восстановления американских санкций в ноябре» — пишет МЭА.
При этом МЭА передаёт, что первая часть санкций США против Ирана уже вступила в силу. Она направлена на финсектор страны. Уже сегодня это может затруднить покупку нефтеперерабатывающими предприятиями иранской нефти. С полным восстановлением санкций ситуация может только усугубиться и стать даже более плачевной, чем в прошлом, пишет РИА Новости.
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