//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов
- Навка и Песков показали семейную идиллию с шестью детьми
- Адвокат Петросяна готов обнародовать исковые требования Елены Степаненко
- В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности
10 августа 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс назвал Российскую Федерацию главной угрозой для мировой безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано накануне на страничке НАТО в социальной сети Twitter.
Согласно последней информации, в Североатлантическом альянсе убеждены, что Россия стала более напористой на востоке в связи с "незаконной аннексией Крыма", а также конфликтом на Украине. Это беспокоит членов организации и внушает им опасения.
Кроме того, НАТО считает угрозой для собственной безопасности ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Африке. Также опасность якобы исходит от кибератак, распространения оружия массового поражения, климатических изменений и поставок энергоносителей.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Названа стоимость расследования "дела Скрипаля" в британском Солсбери
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»
//Культура
Огонь на месте сгоревшей деревянной церкви XVIII века в Карелии потушен
//Новости партнеров
//В мире
Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии
//В мире
//В мире
НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности
//Культура
//Новости СМИ2
56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов
//Общество
//Общество
В Подмосковье 3-летняя девочка умерла, наевшись бабушкиных таблеток
//Новости Redtram
//В мире
Ополченцы раскрыли на видео детали обороны столицы ЛНР от украинских боевиков
//Общество
//Политика
В Госдуме высказались о заявлении Госдепа насчет "правильного поведения РФ"
Задержан водитель автобуса, сбивший в Мытищах трех пешеходов
//Культура
//В мире
//Общество
//В мире
Оборонявший Горловку батальон «Сомали» займет новый участок фронта в ДНР
//Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки
//В мире
//Общество
Минвостокразвития призвал увеличить маткапитал для Дальнего Востока на 30%
//Общество
Директор школы отказалась требовать от родителей долги за ЖКХ, её уволили