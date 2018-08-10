НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности

Североатлантический альянс назвал Российскую Федерацию главной угрозой для мировой безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано накануне на страничке НАТО в социальной сети Twitter.

Согласно последней информации, в Североатлантическом альянсе убеждены, что Россия стала более напористой на востоке в связи с "незаконной аннексией Крыма", а также конфликтом на Украине. Это беспокоит членов организации и внушает им опасения.

Кроме того, НАТО считает угрозой для собственной безопасности ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Африке. Также опасность якобы исходит от кибератак, распространения оружия массового поражения, климатических изменений и поставок энергоносителей.