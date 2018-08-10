Мария Захарова прокомментировала воспитательные меры США
10 августа 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Департамента информации и печати в Министерстве иностранных дел РФ Мария Захарова считает сомнительным мнение официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что с помощью санкций можно добиться "надлежащего поведения" со стороны других стран.
Согласно объяснению Науэрт, США воспитывают Россию, Вашингтон при помощи санкций добивается от Москвы "улучшения поведения", которое устроит обе стороны, - сообщает kp.ru.
В Госдепе подчеркнули, санкции - это лишь "один инструмент из целого набора", при помощи которого США добиваются своих целей. "Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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