Мария Захарова прокомментировала воспитательные меры США

Директор Департамента информации и печати в Министерстве иностранных дел РФ Мария Захарова считает сомнительным мнение официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что с помощью санкций можно добиться "надлежащего поведения" со стороны других стран. США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения

Согласно объяснению Науэрт, США воспитывают Россию, Вашингтон при помощи санкций добивается от Москвы "улучшения поведения", которое устроит обе стороны, - сообщает kp.ru.

В Госдепе подчеркнули, санкции - это лишь "один инструмент из целого набора", при помощи которого США добиваются своих целей. "Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова на своей странице в Facebook.