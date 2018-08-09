Родители супруги Дональда Трампа получили гражданство США
9 августа 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Родители супруги президента США Мелании Трамп получили американское гражданство. По данным издания Associated Press, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву в Нью-Йорке 9 августа, в четверг.
Как стало известно, отец и мать 48-летней Мелании Трамп родились в Словении и на протяжении долгого времени имели статус постоянных жителей США.
Примечательно, что Виктору Кнавсу 74 года, и он старше супруга дочери 45-го президента США всего на два года. Матери Амалии – 73.
Мелания и Дональд Трамп поженились в январе 2005 года, а через год Мелания стала гражданкой Америки. В 2017 она стала первой леди США.
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