Экс-бойцы «Торнадо» устроили бунт в украинской тюрьме

Бывшие боевики спецроты МВД Украины «Торнадо», вооружившись ножами и молотками, забаррикадировались в камерах Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Сторонники торнадовцев пытались заблокировать подъезды к СИЗО.

Сегодня утром бойцов спецроты должны были этапировать, но заключенные оказали сопротивление. Руководством СИЗО был вызван спецназ. Также к изолятору подтянулись бойцы Национальной гвардии Украины.

В 2015 году правоохранителями были задержали нескольких боевиков роты, которые подозреваются в убийствах, пытках и похищениях жителей Донбасса.

Добровольческий батальон «Торнадо» был создан осенью 2014 года в составе МВД Украины и принимал участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях страны. В 2015 году он был расформирован.