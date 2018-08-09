Экс-бойцы «Торнадо» устроили бунт в украинской тюрьме
9 августа 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшие боевики спецроты МВД Украины «Торнадо», вооружившись ножами и молотками, забаррикадировались в камерах Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Сторонники торнадовцев пытались заблокировать подъезды к СИЗО.
Сегодня утром бойцов спецроты должны были этапировать, но заключенные оказали сопротивление. Руководством СИЗО был вызван спецназ. Также к изолятору подтянулись бойцы Национальной гвардии Украины.
В 2015 году правоохранителями были задержали нескольких боевиков роты, которые подозреваются в убийствах, пытках и похищениях жителей Донбасса.
Добровольческий батальон «Торнадо» был создан осенью 2014 года в составе МВД Украины и принимал участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях страны. В 2015 году он был расформирован.
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