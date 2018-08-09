Воюющие под Луганском киевские силовики впали в панику из-за «кадыровцев»

Дислоцированные под Луганском украинские силовики впали в панику из-за слухов о том, что на стороне ополченцев воюют чеченские подразделения. Об этом говорится в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

Канал «Политикантроп» в «Яндекс. Дзен» пишет, что военнослужащие киевских частей, стоящих в районе села Бахмутовка, сообщили о том, что регулярно слышат мусульманские молитвы, доносящиеся с позиций бойцов ЛНР. В украинской армии предположили, что в зоне конфликта появились «кадыровцы», это привело к распространению панических настроений среди силовиков.

В процитированном материале говорится, что, скорее всего, военные стали жертвами троллинга со стороны защитников народной республики. Автор канала напомнил, что ранее этим же приемом пользовался командир ополченцев Арсений Павлов (Моторола), транслировавший рядом с блокпостами противника записи намаза.