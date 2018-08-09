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Президент Сербии заявил о разграничении с албанцами в Косово
9 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александар Вучич заявил о поддержке разграничения с албанцами на территории непризнанной республики Косово Косово и Метохии. Сербский президент хочет избежать конфликтов в дальнейшем. Вучич отметил, что успех в разграничении будет зависеть не только от Сербии.
"Я выступаю за, и не скрываю этого, всячески поддерживаю и представляю это как свою политику, получит ли она поддержку народа или нет, но выступаю за разграничение с албанцами. Но для танго нужны двое", — сказал сербский президент. Вучич отметил, что решение косовской проблемы, если оно случится, должно охватывать все аспекты
Вучич также подчеркнул, что наличие территории, где неизвестно "кому что принадлежит" может стать источником потенциальных конфликтов и проблем, - передала сербская Национальная теле-радио корпорация.
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