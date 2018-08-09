Ганжара высказался о поручении Порошенко подготовить новую резолюцию по Крыму

Пётр Порошенко всё больше и больше заходит в тупик своих заявлений. Крымкий депутат Владислав Ганжара высказался по поводу поручения президента Украины Петра Порошенко украинским дипломатам подготовить новую резолюцию, касающуюся Крыма, к следующей сессии Генассамблеи ООН.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил в интервью RT о том, "что какую бы резолюцию Украина ни предложила относительно полуострова международному сообществу, никакого влияния на реальный статус Крыма, положение дел в регионе это не окажет". По мнению Ганжары, много всего наговорил Порошенко за последние годы относительно возвращения Крыма, "но всё это пустые слова, риторика, которая даже уже у международного сообщества не вызывает особой реакции".

Как подчеркнул Ганжара, именно Украина занимается "спекуляциями", поднимая каждый раз крымский вопрос.