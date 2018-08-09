Армия ДНР провела ракетную атаку по военным ВСУ в ответ на гибель своих медиков
9 августа 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы ДНР подбили с помощью противотанковой ракеты автомобиль, в котором ехали военнослужащие Вооруженных сил Украины. В результате атаки погиб один военный, еще четверо получили ранения.
Опубликовавший данную новость сайт «Новороссия» сослался на сведения, распространенные в Facebook администрацией подконтрольной Киеву части Луганской области. Издание отметило, что защитники ДНР ударили по ВСУ в ответ на убийство женщин-медиков, служивших в армии самопровозглашенного государства.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в зоне конфликта в Донбассе ранее на текущей неделе. Киевские силовики уничтожили ракетой грузовик, в котором находились медработники, направлявшиеся на вызов. В результате обстрела, осуществленного украинской стороной, погибли двое военных врачей. Кроме того, был убит водитель транспортного средства.
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