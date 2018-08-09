Российский политик Алексей Пушков прокомментировал рейтинг украинского президента Петра Порошенко. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Порошенко своей политикой добился того, что по рейтингу лишь немного опережает артиста-комика Владимира Зеленского, - сообщает svpressa.ru. Политолог прокомментировал президентский рейтинг на Украине

"Благодаря очевидным «достижениям» в экономике и социальной сфере, как и тупику во внешней политике, построенной на ненависти к России, Порошенко оказался на 5-м месте в рейтинге кандидатов в президенты Украины - за него чуть более 8%. Сразу за ним - комик Зеленский. No comments", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее сказал в беседе с корреспондентом "СП", что шансы лидера партии "Батькивщина", бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко на предстоящих президентских выборах на Украине достаточно велики с электоральной точки зрения. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 17,7 % респондентов.

За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,7%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 8,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко - 8,3%, за шоумена и актера Владимира Зеленского - 8% опрошенных. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.