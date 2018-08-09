//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная Регина Тодоренко показала животик в бикини
- Меладзе попал в "черный список" Евросоюза
- "Татушка" Юля Волкова вышла замуж за иностранца
- Алену Водонаеву возмутили измены мужа Ани Лорак
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Пушков высказался о рейтинге Порошенко - "немного опережает комика"
9 августа 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политик Алексей Пушков прокомментировал рейтинг украинского президента Петра Порошенко. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Порошенко своей политикой добился того, что по рейтингу лишь немного опережает артиста-комика Владимира Зеленского, - сообщает svpressa.ru.
"Благодаря очевидным «достижениям» в экономике и социальной сфере, как и тупику во внешней политике, построенной на ненависти к России, Порошенко оказался на 5-м месте в рейтинге кандидатов в президенты Украины - за него чуть более 8%. Сразу за ним - комик Зеленский. No comments", - написал сенатор на своей странице в Twitter.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее сказал в беседе с корреспондентом "СП", что шансы лидера партии "Батькивщина", бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко на предстоящих президентских выборах на Украине достаточно велики с электоральной точки зрения. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 17,7 % респондентов.
За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,7%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 8,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко - 8,3%, за шоумена и актера Владимира Зеленского - 8% опрошенных. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В ГД прокомментировали введение США новых антироссийских санкций
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Памфилова высказалась о группах, готовящих референдум по пенсионному возрасту
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
Ученые предупредили о серьезной опасности мобильных телефонов для зрения
//Общество
Названы имена приговоренных к пожизненному заключению членов банды GTA
//Общество
//Общество
Под Мурманском со дна озера подняли уникальный одноместный штурмовик Ил-2
//Новости СМИ2
Доллар и евро продолжили рост, а рубль - падение из-за новых санкций США
//Общество
Пророчество древних индейцев о «встрече» Земли и Нибиру обнародовали СМИ
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Пушков высказался о рейтинге Порошенко - "немного опережает комика"
//В мире
//Общество
//В мире
Киевский публицист рассказал о вине жителей Украины за начало войны в Донбассе
//Общество
//В мире
Украинские СМИ похоронили Олега Царёва, а он жив-здоров и сделал заявление
//Общество
//В мире
США новые санкции в отношении России введут поэтапно, названа дата
//Наука
В ответ на ракетный обстрел Израиль атаковал позиции палестинцев в Газе
В Германии появились города, где немцы составляют меньшинство