США новые санкции в отношении России введут поэтапно, названа дата

США новые санкции в отношении России введут поэтапно. Вашингтон принял антироссийские санкции в связи с "делом Скрипалей" - из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

Новые американские санкции вступят в силу 22 августа. В Госдепе заявили, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия, - сообщает РИА Новости.

Новые ограничения разобьют на два этапа.

Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, сообщает Газета.ру со ссылкой на NBC News.

В Госдепе отметили, что по санкциям на сотрудничество в космосе будет рассматриваться каждая позиция отдельно.

Второй пакет санкций США могут ввести в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем. Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.