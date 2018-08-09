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США новые санкции в отношении России введут поэтапно, названа дата

9 августа 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

США новые санкции в отношении России введут поэтапно, названа дата
фото: pixabay.com

США новые санкции в отношении России введут поэтапно. Вашингтон принял антироссийские санкции в связи с "делом Скрипалей" - из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. 

В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

Новые американские санкции вступят в силу 22 августа.  В Госдепе заявили, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия, - сообщает РИА Новости.
Новые ограничения разобьют на два этапа.

Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, сообщает Газета.ру со ссылкой на NBC News.

В Госдепе отметили, что по санкциям на сотрудничество в космосе будет рассматриваться каждая позиция отдельно.
Второй пакет санкций США могут ввести в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем. Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Известный уфолог уверяет: NASA намеренно скрывает правду - пришельцы принимают активное участие в исследовании Луны и, более того, контактируют с астронавтами. В доказательство специалист приводит фотографии.

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Из-за ливней в Турции полмиллиона человек оказались в зоне бедствия

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Британскую альпинистку поразили россияне, выпивающие на вершине горы Монблан

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Минчан вдохновляют хорваты

Минчан вдохновляют хорваты

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