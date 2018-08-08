Петр Порошенко сделал старшему сыну подарок на миллион долларов

Украинский лидер Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею Порошенко, который является депутатом Верховной рады, часть жилого дома в Киевской области. Общая площадь недвижимости составляет 1331,7 кв. м.

Стоимость имущества оценивается в 30 млн гривен (1,1 млн долларов). Соответствующие данные внесены в электронную декларацию Алексея Порошенко. Помимо этого президент Украины подарил сыну 1,1 млн гривен (40 тыс. долларов).

По данным реестра деклараций за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко. Супруга президента, две дочери и младший сын пользовались им на безвозмездной основе.