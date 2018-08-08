Немецкий журнал назвал виновного в набирающем обороты «опустении» Украины

Массовая эмиграция является одной из главных проблем современной Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.

Интернет-журнал Telepolis пишет, что бывшая советская республика в настоящее время «пустеет». Многие граждане страны уезжают из нее «в поисках спасения». По информации издания, каждую минуту Украину покидают два человека.

Утверждения журналистов согласуются с официальными статистическими данными. Как заявил недавно киевский экономист Виктор Скаршевский, в прошлом году работающие за границей украинцы перевели на родину рекордные 9,3 млрд долларов. Это сопоставимо с такими показателями, как размер Пенсионного фонда страны и величина дефицита ее торгового баланса.

Скаршевский спрогнозировал, что по итогам 2018-го поступления от гастарбайтеров вырастут на треть. Это будет свидетельствовать о соответствующем увеличении трудовой эмиграции.

По мнению журналистов Telepolis, в «опустении» Украины виноват Запад. Он продолжает поддерживать коррумпированный киевский режим и не отказывается от реализации антироссийского курса, отмечается в процитированной статье.