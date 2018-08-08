Немецкий журнал назвал виновного в набирающем обороты «опустении» Украины
8 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Массовая эмиграция является одной из главных проблем современной Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.
Интернет-журнал Telepolis пишет, что бывшая советская республика в настоящее время «пустеет». Многие граждане страны уезжают из нее «в поисках спасения». По информации издания, каждую минуту Украину покидают два человека.
Утверждения журналистов согласуются с официальными статистическими данными. Как заявил недавно киевский экономист Виктор Скаршевский, в прошлом году работающие за границей украинцы перевели на родину рекордные 9,3 млрд долларов. Это сопоставимо с такими показателями, как размер Пенсионного фонда страны и величина дефицита ее торгового баланса.
Скаршевский спрогнозировал, что по итогам 2018-го поступления от гастарбайтеров вырастут на треть. Это будет свидетельствовать о соответствующем увеличении трудовой эмиграции.
По мнению журналистов Telepolis, в «опустении» Украины виноват Запад. Он продолжает поддерживать коррумпированный киевский режим и не отказывается от реализации антироссийского курса, отмечается в процитированной статье.
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