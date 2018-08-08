В Киеве призвали готовиться к активным боевым действиям против России
8 августа 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Украина должна быть готова к активным боевым действиям с Российской Федерацией. Такое заявление в разговоре с сотрудниками СМИ некоторое время назад сделал Александр Турчинов, руководитель Совнацбеза соседнего государства.
По словам киевского чиновника, процитированного агентством «Новороссия», Москва якобы может ударить по Украине в любой момент. Турчинов полагает, что о враждебных планах РФ свидетельствует конфигурация ее войск на границе.
Бывший официальный представитель Генштаба украинской армии Владислав Селезнев высказал несколько иное мнение по данному вопросу. Он заявил, что Киеву в настоящий момент не стоит опасаться российской агрессии, потому что Москва не готова проводить такого рода операцию.
Украинские политики регулярно обвиняют Россию в намерении напасть на их страну. Официальная Москва опровергает эти утверждения как абсурдные и бездоказательные.
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