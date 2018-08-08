Появились новые подробности переговоров Путина и Трампа в Хельсинки

Появились новые подробности переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Президент РФ Владимир на встрече с американским президентом предлагал вынести на обсуждение меморандум по контролю над вооружениями, в котором упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Что Трамп сказал Путину

В ходе двухчасовой беседы Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки российский президент передал главе Белого дома документ "Диалог по проблеме контроля над вооружениями" с предложениями в сфере стратегической безопасности.

Американская газета Politico со ссылкой на "российский документ" информирует, что список конкретных предложений российского президента по контролю над вооружениями был получен от источника, связанного с лицами, участвовавшими в саммите в Финляндии и подготовке к ним, - сообщает Газета.ру.

Как отметило издание, судя по итогам саммита в Хельсинки и сопутствующих переговоров, Владимир Путин придерживается позиций по сохранению договоренностей по ядерному оружию, несмотря на разногласия между Россией и Соединенными Штатами.