Бойцы ДНР нашли эффективный способ уничтожения снайперов украинской армии
8 августа 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики нашли эффективный способ борьбы с противостоящими им снайперами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что защитники самопровозглашенного государства применяют против вражеских стрелков противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). В материале процитирован боец ДНР с позывным «Одесса». Мужчина отметил, что ПТУР хорошо себя зарекомендовали в ходе столкновений со снайперами. Данные боеприпасы поражают большую площадь, не оставляя противнику никаких шансов на спасение.
Накануне сообщалось, что украинские военные поразили ракетой грузовой автомобиль, в котором ехали женщины-медики, служившие в армии непризнанной республики. В результате атаки они получили смертельные ранения.
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