Бойцы ДНР нашли эффективный способ уничтожения снайперов украинской армии

Ополченцы Донецкой народной республики нашли эффективный способ борьбы с противостоящими им снайперами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что защитники самопровозглашенного государства применяют против вражеских стрелков противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). В материале процитирован боец ДНР с позывным «Одесса». Мужчина отметил, что ПТУР хорошо себя зарекомендовали в ходе столкновений со снайперами. Данные боеприпасы поражают большую площадь, не оставляя противнику никаких шансов на спасение.

Накануне сообщалось, что украинские военные поразили ракетой грузовой автомобиль, в котором ехали женщины-медики, служившие в армии непризнанной республики. В результате атаки они получили смертельные ранения.