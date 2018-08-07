Обнародованы данные о новом ракетном ударе украинской армии по ополченцам ДНР

Армия Украины осуществила новый ракетный удар по ополченцам Донецкой народной республики. Об этом сотрудникам средств массовой информации сообщил на брифинге представитель ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, прошлой ночью киевские силовики атаковали противотанковой ракетой автомобиль «Урал», направлявшийся в селе Набережное, которое расположено на юге самопровозглашенного государства. В транспортном средстве находились двое женщин-медиков, несшие службу в одном из соединений армии народной республики. В результате обстрела они погибли, также смертельные ранения получил водитель грузовика. Данный инцидент в очередной раз подтвердил то, что украинские военные несут в Донбассе только горе и смерть, отметил спикер ополченцев.

Ранее во вторник сообщалось, что подконтрольные Киеву войска обстреляли ряд населенных пунктов ДНР.