В Индонезии под завалами мечети могут оказаться около 50 человек

В Индонезии под завалами мечети, которая обрушилась в результате землетрясения, могут находиться около 50 человек. В помещении находились прихожане, которые совершали намаз.

Как сообщают «Известия», двухэтажная мечеть полностью разрушена. Из-за отсутствия необходимой техники, спасательные работы усложняются. Люди разбирают руками завалы.

Общее количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек. Более 200 человек пострадали.

Напомним, что 5 августа, в воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг залегал на глубине 10 км. Тысячи домов были разрушены подземными толчками.