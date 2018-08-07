В Киеве рассказали о будущем ДНР и ЛНР после захвата Донбасса Украиной
7 августа 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали о будущем народных республик Донбасса после захвата региона Украиной. По этому вопросу высказался глава государства Петр Порошенко.
Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что населенные пункты, в настоящее время располагающиеся на территории ДНР и ЛНР, после «освобождения» будут жить под «патронажем» стран Европейского союза. Такой сценарий предполагает участие европейцев в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры. По словам Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты на саммите Украина – ЕС.
В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между силами ополчения и киевскими военными. Накануне сообщалось, что защитники ДНР узнали об экстренной ротации, которую проводят в зоне конфликта соединения украинской армии.
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